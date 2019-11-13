По данным СМИ, в отношении главы Бугровского поселения возбудили дело

В отношении бывшей главы администрации поселка им. Свердлова в Ленобласти, а теперь главы администрации Бугровского городского поселения, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает 47news со ссылкой на собственный источник.

Издание указывает, что в октябре Следственным комитетом Ленобласти в отношении Ирины Купины было возбуждено дело по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Следствие подозревает, что в период, когда Ирина Купина была главой администрации поселка имени Свердлова, двум предпринимателям было одобрено оформление двух участков в собственность по льготной стоимости.