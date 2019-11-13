Из-за тяжелой финансовой ситуации перевозчики Казани продают новые автобусы

Представители ассоциации транспортных предприятий Татарстана заявили о том, что они вынуждены продавать новые автобусы в другие регионы в связи с тяжелой финансовой ситуацией. Как сообщил “Ъ-Казань” председатель ассоциации Сергей Темляков, на продажу выставлены новые автобусы НефАЗ, принадлежащие «ООО Байлык №3». Стоимость каждого составляет 4-4,5 млн руб.

По словам господина Темлякова, тяжелая финансовая ситуация усугубляется тем, что поставщики топлива прислали посьмо, в котором они настаивают на увеличении цен. «ПАТП нужно найти необходимые средства, иначе автобусы на улицах Казани встанут», — сказал председатель ассоциации транспортных предприятий.

Замдиректора ООО «Байлык №3» Руслан Юсупов отметил, что из-за выставленных на продажу автобусов на маршруте число транспортных средств уменьшится, но такие меры необходимы, «чтобы хоть как-то выжить». Перевозчики выразили надежду, что комитет республики по тарифам увеличит сумму компенсации за льготников до 27 руб. Встреча с потенциальными покупателями автобусов назначена на следующую неделю.

Напомним, что ранее перевозчики просили главу Минфина Татарстана Радика Гайзатуллина о встрече, чтобы обсудить трудную финансовую ситуацию и компенсацию за проезд льготников. Однако, их обращение было перенаправлено в госкомитет республики по тарифам.

"Ъ-Казань"