Минфин перенаправил обращение перевозчиков Татарстана в Госкомитет по тарифам

Министерство финансов Татарстана перенаправило обращение ассоциации автотранспортных предприятий республики в Госкомитет региона по тарифам и региональный минтранс. Связано это с тем, что именно эти ведомства рассматривают предложения по регулируемым тарифам по перевозке пассажиров, говорится в ответе минфина Татарстана.

Напомним, что на днях перевозчики Татарстана попросили главу министерства финансов республики назначить дату и место встречи, где они планировали обсудить трудную финансовую ситуацию транспортных предприятий и компенсацию за проезд льготников.

В ответе минфина также говорится, что методика расчета размера компенсаций из бюджета Татарстана утверждена постановлением кабмина республики. Согласно документу, «объем компенсации транспортным предприятиям рассчитывается исходя из максимального тарифа для оплаты проезда билетами длительного пользования на 50 и более поездок транспортом по каждому виду транспорта в городском сообщении и предельного максимального тарифа на регулярные перевозки пассажиров и багажа автотранспортном в пригородном сообщении на один пассажирокилометр».

Кроме того, министерство финансов в своем ответе сообщило, что на компенсацию перевозчикам в 2020 году в республиканском бюджете предусмотрены ассигнования в размере 1,165 млрд руб. Таким образом финансовые обязательства выполняются перед перевозчиками в полном объеме, говорится в сообщении.

"Ъ-Казань"