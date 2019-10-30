Перевозчики Татарстана просят встречи с главой минфина республики

Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана обратилась с открытым письмом к главе минфина республики Радику Гайзатуллину. Они попросили назначить дату и место встречи, где будут обсуждаться трудная финансовая ситуация перевозчиков и компенсация за проезд льготников.

По словам представителей ассоциации, на парламентских слушаниях Госсовета Татарстана господин Гайзатуллин заявил, что необходимо детально изучить работу с перевозчиками по каждому маршруту. Однако, разговор так и не состоялся.

Глава минфина Татарстана также говорил, что выделяемые из республиканского бюджета деньги покрывают расходы ПАТП на перевозку льготников, а «в нерентабельности транспортные предприятия виноваты сами». Однако, ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана просит изменить порядок начисления компенсации за перевозку льготников, поскольку они считают ее «несправедливой».

При этом перевозчики заявили, что знают, как сократить расходы, но они бы не хотели к этому прибегать.

«Мы не хотим внедрять такую систему. Резервы, которые есть у каждого маршрута — это сокращение автобусов в вечерние и утренние часы, это большой интервал в движении. Мы не хотим, чтобы стало хуже. Пример у нас перед глазами. Посмотрите, что происходит в Закамье», — говорится в письме.

"Ъ-Казань"