Илья Ковальчук пережил удаление из состава

В списке главных тем этой недели в НХЛ оказалась тема, связанная с будущим знаменитого российского форварда Ильи Ковальчука, выступающего за «Лос-Анджелес Кингс». Неожиданно вернувшийся в ветеранском возрасте в североамериканскую лигу в 2018 году Ковальчук, которого рассматривали как ключевое приобретение «Лос-Анджелеса» и шанс на возвращение им лидерских позиций, после серии невыразительных игр на старте нынешнего сезона был отправлен в запас. Источники считают, что речь идет не о временной мере, а «Кингс» постарается избавиться от не слишком продуктивного, но дорогого, с контрактом стоимостью $6,5 млн, нападающего, например, обменяв его в другую команду.

В число наиболее резонансных новостей очередного дня чемпионата НХЛ попала новость, которая на первый взгляд могла показаться рутинной. Перед матчем между «Лос-Анджелес Кингс» и «Миннесота Уайлд» в заявке калифорнийского клуба (в нее входят 18 полевых игроков) не оказалось российского форварда Ильи Ковальчука. При этом он был обозначен как healthy scratch — так маркируют хоккеистов, которые пропускают встречу не по причине травмы. Перед игрой, в которой «Лос Анджелес» одержал победу — 3:1, генеральный менеджер клуба Роб Блейк подтвердил, что решение оставить Ковальчука в запасе принял главный тренер Тодд Маклеллан. А объясняя его, Блейк попросил учесть турнирное положение команды. Несмотря на выигрыш, «Лос-Анджелес» остается аутсайдером регулярного чемпионата: так же мало очков, как у него (13), у той же «Миннесоты» и «Оттава Сенаторс». «Мы стараемся найти сочетания, которые работают»,— сказал Блейк.

Понятно, почему на случай с Ильей Ковальчуком обратили внимание абсолютно все освещающие хоккей североамериканские медиаресурсы. Ротация состава — распространенное явление в НХЛ. Однако чаще всего, не будучи травмированными, матчи пропускают рядовые хоккеисты. Ковальчук же относится к разряду безусловных звезд, а свежий контекст заставил и публику, и экспертов еще пристальнее следить за ним.

Илья Ковальчук оказался в НХЛ — в клубе «Атланта Трэшерс» — в 2001 году, после того как был выбран под первым номером на драфте новичков, и в течение следующих 11 лет отличался сверхвысокой результативностью, однажды, в 2004 году, завоевав приз лучшему снайперу чемпионата и трижды приняв участие в Матче всех звезд. Уже выступая за «Нью-Джерси Девилс», Ковальчук пять лет назад решил продолжить карьеру в России — в петербургском СКА. Однако в 2018 году, в ветеранском возрасте, форвард, которому сейчас 36 лет, вдруг вернулся в НХЛ. В потерявшем статус претендента на Кубок Стэнли «Лос-Анджелесе» в Илье Ковальчуке, лидере гранда КХЛ, обладателе приза самому ценному игроку «золотой» для сборной России пхёнчханской Олимпиады, видели надежду на возвращение прежних позиций, нового лидера.

Первый после возвращения сезон, однако, получился не очень удачным как для самого «Лос-Анжелеса», задолго до финиша регулярного первенства лишившегося шансов на выход в play-off, так и для его знаменитого новичка. Статистика Ковальчука — 34 очка и 16 заброшенных шайб — явно не соответствовала связанным с ним ожиданиям и сумме его контракта. По договору с «Лос-Анджелесом» он получает $6,25 млн в год, дороже в «Кингс» договор лишь у словенского нападающего Анже Копитара — $10 млн.

Не слишком впечатляет статистика россиянина и в текущем сезоне. Он здорово начал его, забив в четырех матчах два гола и сделав четырех передачи, но в следующих 13 набрал всего три балла. По результативности Ковальчук сейчас четвертый в «Лос-Анджелесе», а показатель полезности (разница между заброшенными и пропущенными командой в равных составах шайбами в те моменты, когда игрок находится на льду) у него худший в «Кингс» — «минус 10».

По данным ряда источников, исключение Ильи Ковальчука из основы на матч с «Миннесотой» может рассматриваться как нечто большее, чем временная мера. Так, Sportsnet сообщил о том, что, по его информации, отстранение рассчитано на «длительный» срок, а Los Angeles Times — о том, что рассматриваются варианты с обменом Ковальчука в другую команду или отъездом обратно в КХЛ. Что касается первого, то реализовать его может оказаться непросто. В контракте Ильи Ковальчука, согласно данным CapFriendly — ресурса, оценивающего платежные ведомости клубов НХЛ, есть пункт, запрещающий обменивать игрока без его согласия. Препятствием может послужить и дороговизна истекающего в 2021 году договора Ковальчука. Роб Блейк, отвечая перед игрой с «Миннесотой» на вопросы журналистов по поводу возможности сделки с участием Ковальчука, заявил, что «Кингс» пока не получал «предложений» по поводу форварда.

Алексей Доспехов