Правительство Удмуртии планирует «перекредитовать» старые долги

Правительство Удмуртии планирует покрыть задолженность региона, взяв новые кредиты в связи со снижением ключевой ставки Банка России до 6,5% годовых. В последующем республика намерена ежегодно экономить 60 млн руб. на выплатах по коммерческим кредитам, сообщает пресс-служба минфина региона.

Так, 18 ноября правительство Удмуртии планирует объявить аукционы по привлечению кредитов на 5 млрд руб. сроком на один год, в декабре — еще на 8,8 млрд руб. сроком до трех лет. Максимальная ставка по вновь привлекаемым кредитам составит 7,5% годовых против действующих 7,66-7,99%. В ходе проведения аукционов ее планируют снизить. Кредитные деньги направят на погашение кредитов, полученных ранее под более высокие ставки.

В минфине отметили, что привлечение новых кредитов не приведет к росту регионального долга. По итогам 2019 года госдолг Удмуртии снизится на 971 млн руб. и составит 46,43 млрд руб.