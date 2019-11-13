Челябинского судью объявили в розыск

Следственный комитет России (СКР) объявил в розыск экс-судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова. Его подозревают в развращении двух девочек, не достигших 16-летия, в 2009–2015 годах, а также в вовлечении несовершеннолетнего в антиобщественные действия. Заявление на судью написал его сводный брат, сообщивший, что Сергей Югов развращал его дочерей.

Уголовное дело 44-летнего судьи в отставке находится в производстве четвертого следственного управления (с дислокацией в Екатеринбурге) ГСУ СКР, которое расследует факты совершения преступлений, предусмотренных ст. 135 («Развратные действия») и ст. 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»).

«Органами следствия Сергей Югов подозревается в совершении в 2009–2015 годах на территории Коркино развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек, а также в вовлечении одной из них в совершение антиобщественных действий. Место нахождения подозреваемого неизвестно, в связи с чем он объявлен в розыск»,— говорится в сообщении ведомства.

Сергей Югов ушел в отставку в декабре 2017 года. В апреле 2018 года квалификационная коллегия судей Челябинской области удовлетворила представление председателя СКР Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении экс-судьи. За месяц до этого челябинский «31 канал» опубликовал видеобращение сводного брата Сергея Югова к уполномоченному по правам ребенка в России, в котором он обвинил судью в развращении своих дочерей.

По словам мужчины, дядя поил старшую племянницу вином (на момент обращения ей было 20 лет), показывал порнографические фильмы и склонял к действиям сексуального характера.

Он говорил, что обращался с жалобой на Сергея Югова к руководству областного суда еще в 2016 году с просьбой расследовать дело и привлечь его к ответственности, но это не принесло результата. После этого детский омбудсмен Анна Кузнецова попросила главу СКР проверить заявления сводного брата судьи.

Сергей Югов пытался обжаловать решение ККС Челябинской области в Высшей квалификационной коллегии судей. Из-за постоянных неявок экс-судьи и его представителя рассмотрение заявления растянулось на полгода. В результате в ноябре 2018 года ВККС оставила жалобу господина Югова без удовлетворения.

По мнению экспертов, наказать судью в отставке за развращение девочек, даже если его найдут, уже не получится.

«Не зная всех обстоятельств дела, чисто теоретически можно предположить, что в части ст. 135 УК РФ сроки давности уже истекли: вмененные составы являются преступлениями небольшой тяжести, срок давности привлечения к уголовной ответственности по ним составляет два года. Учитывая, что СКР говорит о преступлениях, совершенных до 2015 года включительно, возможно, срок давности не истек в части деяний, охватываемых ч. 1 ст. 151 УК РФ. Это преступление средней тяжести, по которому соответствующий срок составляет шесть лет. Скорее всего, эту статью ему вменяют, поскольку понимают, что привлечь к ответственности за развратные действия уже не удастся»,— говорит кандидат юридических наук, доцент Уральского государственного юридического университета Евгений Витман.

Юлия Гарипова, Челябинск