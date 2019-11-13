Жителю Ижевска грозит пожизненное заключение за покушение на сбыт наркотиков

Сотрудники УНК МВД по Удмуртии задержали в Ижевске 21-летнего мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков. При личном досмотре у подозреваемого обнаружили несколько свертков наркотиков массой 497 граммов. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по республике. За данное преступление предусмотрено лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение.

Задержанного водворили в изолятор временного содержания. Установлено, что мужчина является оптовым закладчиком одного из интернет-магазинов. Он собирался сбыть наркотики на территории Ижевска. В ходе обыска в арендованной молодым человеком квартире, полицейские обнаружили еще около 100 граммов синтетических наркотиков, упаковочный материал и электронные весы.