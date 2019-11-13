«Вафельная» разметка впервые появится в Ленобласти

На перекрестке Токсовского шоссе и Оборонной улицы в границах города Мурино в ближайшее время появится «вафельная» разметка, которая, по мнению дорожников, должна помочь минимизировать возникающие там пробки. При этом полуторакилометровый участок дороги станет четырехполосным, сообщили в дорожном комитете Ленобласти.

Кроме этого, как уточнили в ведомстве, в 2020 году по заказу ГКУ «Ленавтодор» будет выполнено раcширение перекрестков Токсовского шоссе с Вокзальной, Оборонной и Английской улицами. В настоящий момент ежедневная интенсивность движения на региональной автодороге «Санкт-Петербург – Матокса» (Токсовское шоссе) достигает 40 тыс. автомобилей.

Напомним, что в Петербурге первая «вафельная» разметка появилась летом этого года на пересечении Светлановского проспекта и улицы Орбели в Выборгском районе города.