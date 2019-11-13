В Удмуртии осудили экс-руководителя застройщика долгостроя «Родниковый край»

Суд признал бывшего руководителя обанкротившегося ООО «Стройком» виновным по ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, с дополнительным наказанием в виде штрафа в 100 тыс. руб. Отметим, что ООО «Стройком» является первым застройщиком долгостроя ЖК «Родниковый край» в Завьяловском районе Удмуртии.

Установлено, что руководитель ООО «Стройком» с июня по июль 2015 года изготовил платежные поручения о переводе денежных средств с расчетного счета компании на счет другой организации, указав в обоснование перевода денег реквизиты несуществующего договора. В результате банк принял платежные поручения и перечислил со счета ООО «Стройком» 3,17 млн руб. в неконтролируемый оборот.

Напомним, что строительство ЖК «Родниковый край» было остановлено в 2015 году. Застройщик ООО «Стройком» не выполнил обязательства перед 172 дольщиками. В сентябре 2017 года ООО «Холмы-2» взяли на себя завершение строительства при условии выделения земельных участков без торгов.