Единый мусорный оператор в Петербурге может быть оштрафован за задымление на свалке

Инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора выявили факт загрязнения атмосферного воздуха со стороны СПб ГУП «МПБО-2», ранее ставшего региональным оператором по обращению с отходами в Петербурге, но пока не приступившему к выполнению своих функций. Как сообщили в надзорном ведомстве, на запах гари и дыма, исходящий с промышленной площадки предприятия в деревне Янино Всеволожского района Ленобласти, пожаловались местные жители.

В рамках осмотра площадки специалисты Росприроднадзора установили, что на территории «МПБО-2» дымился складированный мусор, а на отвале отходов работала тяжелая гусеничная техника. При этом, по мнению инспекторов, тление могло произойти в результате несоблюдения требований обращения с отходами, что может свидетельствовать о небезопасном способе их накопления, сопровождающемся возгораниями и выбросами в атмосферный воздух загрязняющих веществ.

В отношении предприятия составлен протокол об административном правонарушении. «МПБО-2» грозит крупный штраф. Решение о его назначении будет принято 19 ноября.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что суд сохранил за «Заводом МПБО-2» статус регионального оператора по обращению с отходами в северной части Петербурга после рассмотрения жалобы компании ООО «Новый свет — ЭКО», также претендовавшей на получение статуса единого оператора.