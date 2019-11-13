СКА обыграл «Амур» в Хабаровске

13 ноября, среда
Петербургский хоккейный клуб СКА обыграл «Амур» (Хабаровск) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра завершилась со счетом 3:1.
Шайбы в ворота хозяев ледового поля забили Данила Галенюк (40 мин.), Артем Зуб (45 мин.) и Кирилл Марченко (50 мин.)
По итогам встречи у СКА 34 очка., клуб занимает вторую строчку турнирной таблицы в Западной конференции.
Приятное начало дальневосточного турне! pic.twitter.com/HwnnWAryws— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 13 ноября 2019 г.