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СКА обыграл «Амур» в Хабаровске

Петербургский хоккейный клуб СКА обыграл «Амур» (Хабаровск) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра завершилась со счетом 3:1.

Шайбы в ворота хозяев ледового поля забили Данила Галенюк (40 мин.), Артем Зуб (45 мин.) и Кирилл Марченко (50 мин.)

По итогам встречи у СКА 34 очка., клуб занимает вторую строчку турнирной таблицы в Западной конференции.

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