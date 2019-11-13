В Госдепартамент проникла ложь

В администрации президента США разгорается новый скандал — высокопоставленную сотрудницу Госдепартамента Мину Чан уличили во лжи. Она не только указывала в резюме несуществующие достижения, но и создала поддельную обложку журнала Time со своей фотографией, которую использовала для демонстрации своих успехов. Дипломат едва не получила работу, которая дала бы ей право распоряжаться гуманитарной помощью США во всей Азии. Разоблачение госпожи Чан дало критикам президента Дональда Трампа новый повод говорить о провальной кадровой политике правящей администрации и о легкости, с которой мошенники могут проникнуть в самое сердце американской политической машины.

Сомнительная биография

Внимание на сотрудницу Госдепартамента обратил телеканал NBC. Журналистам удалось выяснить, что Мина Чан, занимающая должность заместителя помощника госсекретаря в бюро по вопросам конфликтов и стабилизации, указала в послужном списке — в том числе доступном на сайте Госдепартамента — целый ряд фактов, не соответствующих действительности. В частности, там указано, что она входит в экспертную группу по использованию беспилотных летательных аппаратов во время стихийных бедствий, однако такой группы не существует — было лишь одно заседание круглого стола, и источник NBC участие в нем госпожи Чан не подтвердил.

Кроме того, в резюме отмечено, что она выпускница Гарвардской школы бизнеса, однако на самом деле дипломат лишь была участницей учебной программы, длившейся семь недель, и диплома у нее нет. Представитель школы Марк Каутела подтвердил, что учебное заведение дает статус выпускников всем участникам определенных программ для руководителей, однако не уточнил, относится ли этот факт к Мине Чан.

Это не единственное сомнительное учебное достижение в биографии дипломата: там также указано, что госпожа Чан — выпускница образовательной программы Военного колледжа сухопутных войск США, однако на самом деле программа, в которой она участвовала,— это лишь четырехдневный семинар.

Журналистам также удалось выяснить, что не соответствует действительности и утверждение, что Мина Чан выступала на национальных съездах Республиканской и Демократической партий. На самом деле она приняла участие в мероприятиях под названием Global Oval, на которых «лица, определяющие политику, лидеры общественного мнения, знаменитости и влиятельные персоны» обсуждали актуальные политические вопросы «с целью сохранения лидерства США в глобальных вопросах». Оба этих мероприятия проводились в городах, где в это же время проходили съезды двух крупнейших партий.

Под сомнением оказался и профессиональный опыт госпожи Чан. Она утверждала, что до прихода на государственную службу работала руководителем некоммерческой организации Linking the World.

По ее словам, НКО работала в десятках стран, в частности, строила школы и позитивно влияла на жизни тысяч людей, но эти сведения подтверждения не нашли.

Мина Чан также ведет активную жизнь в соцсетях: в частности, у нее больше 43 тыс. подписчиков в Instagram. На фотографиях в этой социальной сети она часто появляется вместе с известными и влиятельными людьми: например, с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, экс-главой ЦРУ Дэвидом Петреусом, бывшим министром обороны США Робертом Гейтсом, экс-госсекретарем Мадлен Олбрайт и астронавтом Баззом Олдрином.

История успеха

По данным телеканала, еще в 2009 году Мина Чан надеялась стать певицей — в ее личном канале на YouTube есть видео, рекламирующее ее новогодний альбом. К 2014 году она создала организацию Linking the World под эгидой одного из фондов Далласа (штат Техас). В Instagram-аккаунте госпожи Чан есть фотографии с гуманитарной помощью от имени Linking the World, однако их аутентичность подтвердить невозможно.

Уже тогда, в 2014 году, она рассказывала, что ее НКО помогает бороться с голодом и болезнями. «Мы строили школы и управляли ими. Мы построили школы в странах вроде Афганистана, Мьянмы, Гаити и Кении»,— описывала госпожа Чан работу Linking the World.

Налоговые отчетности Linking the World, однако, не содержат конкретной информации о международной работе НКО и показывают, что бюджет компании не превышал $300 тыс.

В документе за 2015 год указано, что компания не имела сотрудников за рубежом, не тратила там сумм, превышающих $10 тыс., и потратила лишь немногим более $44 тыс. на зарплаты сотрудникам, $60 тыс.— на рекламу, и $50 тыс.— на поездки. При этом тогда же, в 2015 году, Мина Чан утверждала, что у компании есть свои поисковые и спасательные отряды для работы в зонах бедствий.

Эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету Джейн Сиаринг рассказала NBC, что не понимает, как соотносятся такая налоговая отчетность и сообщения о масштабных проектах. «Возможно, они сотрудничают с другими организациями, но тогда им не следует говорить, что это их собственные достижения»,— резюмировала она.

В итоге Налоговое управление США лишило Linking the World привилегированного безналогового статуса из-за того, что компания три года не предоставляла необходимой по закону отчетности.

Тем не менее бывший руководитель службы по персоналу Linking the World Айан Дейли пояснил, что их компания небольшая, и потому не участвует в масштабных операциях, а занимается лишь тестированием новых технологий. «Мы не реализуем программы. Мы апробируем новые технологии, тестируем их в реальных условиях и пытаемся определить "непредсказуемые последствия", которых в нашем деле хватает»,— пояснил он телеканалу.

Между тем сама госпожа Чан, комментируя поддельную обложку журнала Time со своей фотографией, рассказывала: журнал якобы удостоил ее такой чести, так как она была одним из пионеров в использовании беспилотников для работы в зонах стихийных бедствий.

Кадровый провал

В Государственный департамент 35-летняя Мина Чан попала в апреле 2019 года — она помогает координировать усилия по недопущению конфликтов в политически нестабильных странах. Обычно заместитель помощника госсекретаря имеет доступ к сверхсекретным сведениям — однако неизвестно, имела ли госпожа Чан соответствующий допуск.

По данным NBC, Мину Чан предлагали на пост руководителя азиатского отделения Агентства США по международному развитию (USAID), и именно потому ее назначение в Госдепартамент было временным.

Однако предложение было отозвано, когда Сенат, утверждающий чиновников такого уровня, заинтересовался подробностями послужного списка дипломата.

«Похоже, нынешняя администрация не проводит столь тщательной проверки, как их предшественники»,— прокомментировал новости Джеймс Пфиффнер, профессор университета Джорджа Мейсона и бывший сотрудник государственного управления кадровой работы. По его словам, раньше сотрудники Белого дома досконально изучали личности претендентов на важные государственные должности, спрашивали не только о предыдущей работе, но и об арестах и разводах.

Случай с Миной Чан — не первый в своем роде. В 2018 году с крупного поста в Управлении национальной политики в области контроля над наркотиками был уволен 24-летний волонтер избирательного штаба Дональда Трампа, занявший высокую должность без всякого должного опыта. Внимание к нему привлекло расследование газеты Washington Post.

В августе 2019 года президент США Дональд Трамп также отозвал кандидатуру конгрессмена Джона Рэтклиффа, которого номинировал на пост директора Национальной разведки США. Тогда причиной стали вопросы к его послужному списку и резюме, возникшие у законодателей. Тогда господин Трамп заявил, что ему в отборе кандидатов помогают СМИ.

«Если приглядеться, то процесс отбора в Белом доме хорош. Но вы ведь часть этого процесса, вы знаете? Я говорю прессе какое-то имя, а она и производит для меня отбор! Очень много денег так экономим!» — пояснял Дональд Трамп.

У госпожи Чан даже нашли опосредованную связь с президентом — по словам ее бывшего коллеги, на одно из благотворительных мероприятий компании Linking the World пришел Брайан Булатео, заместитель госсекретаря Майка Помпео — оба мужчины работали вместе еще в ЦРУ, а дружили со времен учебы в военной академии. Булатео, по словам источника, во время благотворительного аукциона купил одну из представленных на нем вещей за $5,5 тыс., что, по сути, стало пожертвованием в фонд НКО. Айан Дейли, однако, пояснил, что Булатео был лишь одним из нескольких сотен завсегдатаев благотворительных мероприятий Linking the World, и никакой роли в НКО не играл.

Алексей Наумов