Чистый убыток Ижевского полиграфкомбината за 3 квартала 2019 года превысил 3 млн рублей

Чистый убыток АО «Ижевский полиграфический комбинат» за 9 месяцев 2019 года составил 3,05 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте «Федресурс». Отметим, что чистый убыток предприятия за аналогичный период прошлого года составлял 10,3 млн руб.

Выручка предприятия за три квартала 2019 года составила 77,4 млн руб., что на 11,9 млн руб. больше значения января-сентября 2018 года. Валовая прибыль составила минус 3,15 млн руб. — на 9,11 млн руб. меньше, чем годом ранее. Дебиторская задолженность сократилась с начала года с 4,72 млн руб. до 3,76 млн руб., кредиторская задолженность выросла с 26,59 млн руб. до 28,8 млн руб.