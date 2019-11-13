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Депутаты ЗакСа Петербурга поддержали установку мемориальной доски Борису Стругацкому

Петербургские парламентарии поддержали установку мемориальной таблички на доме на ул. Победы, где несколько лет жил писатель Борис Стругацкий. ЗакС в целом принял проект постановления об установке памятной доски.

Напомним, что летом Союз писателей Петербурга подтвердил профессиональный статус Бориса Стругацкого. Официальный документ, признающий профессиональную принадлежность Бориса Стругацкого к писательской среде, был необходим для согласования Смольным установки памятной доски на доме , в котором Борис Стругацкий жил с 1964 по 2012 годы.

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