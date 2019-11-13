Aspark рассекретил 2012-сильный электромобиль Owl

Aspark Owl. Фото: Aspark

Aspark Owl. Фото: Aspark

Aspark Owl. Фото: Aspark

В основе модели лежит силовая структура из карбона и нержавеющей стали, а кузов выполнен из углепластика. Машина оснащается четырьмя электромоторами суммарной мощностью 2012 л.с. и 800-вольтовой батареей на 64 кВт/ч, обеспечивающей запас хода без подзарядки до 450 км.

Aspark Owl комплектуется карбон-керамическими тормозами, регулируемой подвеской, а также цифровой панелью приборов, мультимедийной системой и другим оборудованием, включая системы активной безопасности.

Тираж Aspark Owl составит 50 экземпляров по цене €2,9 млн каждый. Сборку автомобиля, ставшего самой мощной серийной машиной в мире, наладят в итальянском Турине на мощностях компании MAT (Manifattura Automobili Torino). Поставки суперкара клиентам запланированы на второй квартал 2020 года.