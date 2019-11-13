«Ижавиа» привлекли к административной ответственности за незаконное получение субсидии

В 2018 году АО «Ижавиа» незаконно получило субсидию из бюджета Удмуртии в размере более 50 тыс. руб. для возмещения затрат, понесенных на обеспечение питанием сил постоянной готовности с 9 по 11 ноября 2017 года. Нарушение выявила транспортная прокуратура республики в ходе проверки, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Установлено, что в конце декабря 2018 года АО «Ижавиа» подало в миндортранс Удмуртии заявление о предоставлении обозначенной субсидии с приложением копий документов, подтверждающих затраты. В дальнейшем авиакомпания получила запрошенные деньги. Затем прокурорская проверка выявила, что указанные затраты были возмещены «Ижавиа» заказчиком ФГБУ «Авиационно-спасательная компания МЧС России» еще в 2017 году.

Так, транспортный прокурор вынес гендиректору «Ижавиа» соответствующее представление. Авиакомпания возвратила незаконно полученную субсидию в бюджет Удмуртии. Кроме того, транспортным прокурором были возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 15.15.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях за нарушение юридическим лицом, являющимся получателем субсидии, условий ее предоставления. По результатам их рассмотрения «Ижавиа» и сотрудника компании, виновного в допущенном нарушении, привлекли к ответственности в виде штрафов.