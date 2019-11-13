Прокуратура отменила закупку мэрией Новороссийска AppleiPad за 882 тысячи рублей

Прокуратура Новороссийска отменила закупку городской администрацией 24-х планшетных компьютеров AppleiPad и чехлов к ним за 881,8 тыс. руб. По информации надзорного ведомства, описание объекта закупки было составлено под конкретный товар, а, следовательно, нарушало федеральное законодательство о защите конкуренции. В частности, описание дорогостоящих планшетов (каждый по 35,6 тыс. руб.) не предполагало возможности предоставления их эквивалента, что, соответственно, могло привести к ограничению конкуренции.

Согласно размещенной 25 сентября этого года закупке, планшеты должны были быть на операционной системе iOS 10/ iOS 11, разрешение – не менее 2048х1536 пикселей, диагональ экрана – менее 9.7" (24.6 см), тип процессора – не менее A10 Fusion + M10, встроенная память (ROM) – не менее 32 Гб, оперативная память – не менее 2 Гб, наличие поддержки GPS, датчика отпечатков пальцев, не менее двух встроенных динамиков, встроенного микрофона и фотокамеры разрешением не менее восьми мегапикселей и так далее.

«Оснащение операционной системой iOS нарушает принцип недопущения ограничения конкуренции, так как данная система является продуктом определенной фирмы и ею оснащаются лишь планшеты этого производителя, тогда как рыночная стоимость эквивалентов в несколько раз ниже цены этих компьютеров», - сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Прокуратура Новороссийска возбудила в отношении заместителя главы города административное дело за утверждение документации об аукционе с нарушением требований, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе (ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ). Сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дмитрий Михеенко