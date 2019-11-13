Минфин и ЦБ отложили ввод отрицательных ставок по валютным вкладам

Минфин и Центробанк России решили отложить обсуждение вопроса о введении отрицательных ставок по депозитам в евро для юрлиц, сказал журналистам заместитель лавы Минфина Алексей Моисеев. Сейчас банкам запрещено вводить отрицательные ставки.

«Пока обсуждался этот вопрос еще раз с Центральным банком. Пока решили немного подождать»,— сказал господин Моисеев.

Банки обратились в ЦБ с просьбой ввести отрицательные ставки в сентябре. Они введены в Евросоюзе, Дании, Швеции, Швейцарии и Японии. С 18 сентября ставка ЕЦБ составляет –0,5%. Ранее Минфин поддержал инициативу ввести отрицательные ставки.

Подробнее о проблеме отрицательных ставок — в материале “Ъ” «Репокалипсис сегодня».

Об обсуждении отрицательных ставок в России — в материале “Ъ” «Ставки отпускают в минус».