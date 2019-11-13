Количество выданных микрозаймов в Нижегородской области сократилось на 3,6%

В Нижегородской области за январь-сентябрь было выдано 93,2 тыс. микрозаймов, что на 3,6% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России спад выдачи займов микрофинансовыми предприятиями составил 5,2%. Однако реальное снижение отмечается только в сегменте небольших кредитов размером до 10 тыс. руб.(-12,6%). В остальных сегментах наблюдается рост.

С начала года больше всего микрозаймов было выдано в Москве (178,7 тыс. шт, аналогично прошлому году), Московской области (160,5 тыс. шт, +10,7%) и Краснодарском крае (146,6 тыс. шт, -1,5%).

Напомним, по итогам первого полугодия микрофинансовые организации на 13% увеличили кредитный портфель в регионах Приволжья и на 6,5% нарастили объем выдачи займов.Основной спрос обеспечил малый бизнес.