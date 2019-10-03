Малый бизнес берет больше

Микрофинансовые организации (МФО) в первом полугодии на 13% увеличили кредитный портфель в регионах Приволжья и на 6,5% нарастили объем выдачи займов. Максимальный спрос на услуги МФО обеспечил малый бизнес: рост кредитования юрлиц подскочил на 43% против падения выдачи объемов займов физлицам на 2%. Эксперты объясняют снижение выдачи физлицам регуляторными действиями ЦБ и ужесточением условий для МФО. Популярность микрозаймов у предпринимателей они связывают с возможностью обойти фискальную нагрузку.



По итогам первого полугодия в Приволжском федеральном округе (ПФО) существенно вырос спрос на услуги микрофинансовых организаций среди предпринимателей, сообщили “Ъ-Приволжье” в Волго-Вятском Главном управлении Банка России. По данным регулятора, за шесть месяцев в подконтрольных ему регионах ПФО (кроме Пермского края, Башкирии и Оренбуржья) объем выдачи микрозаймов вырос к первым шести месяцам прошлого года на 6,5% до 10,5 млрд руб., кредитный портфель МФО увеличился на 13% до 12 ­млрд руб. «Наибольший спрос на продукты МФО демонстрировали юридические лица и индивидуальные предприниматели: рост объема предоставленных тем и другим денежных средств составил 43%», — отметили в управлении ЦБ. Доля кредитов, выданных гражданам, в общем объеме микрозаймов составила 7,9 млрд руб. и снизилась на 2% к периоду с января по июнь прошлого года, несмотря на активное оформление займов онлайн (рост на 38% до 1,48 млрд руб.)

Активный рост выдачи микрозаймов происходит на фоне общего сокращения МФО на 10%. Это происходит из-за того, что регулятор активно оздоравливает рынок совершенствованием механизмов защиты прав потребителей и новыми ограничениями для участников сектора. Напомним, с 1 июля установлены границы предельной задолженности физлиц по кредитным договорам, заключенным на срок до года. По ним штрафные санкции за просрочку выплат и проценты не могут превышать сумму выданных займов более чем вдвое. Одновременно регулятор снизил с 1,5% до 1% лимит ежедневной процентной ставки. При этом с 2020 года предельная задолженность не должна будет превышать сумму микрозайма более чем в полтора раза. Кроме того, с ноября МФО не смогут выдавать займы под залог жилья, но сохранят право предоставлять ссуды под залог нежилой недвижимости. Отметим, что с октября начала действовать норма о запрете МФО выдавать займы, обеспеченные ипотекой.

Рост выдачи микрозаймов аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев связывает также с фактором общей закредитованности населения и падающими шестой год подряд реальными доходами. «Действительно, из-за чистки рынка многие недобросовестные его участники прекратили свою деятельность либо были поглощены более крупными организациями. В результате в секторе микрокредитования произошло перераспределение финансовых потоков, а это оказало наиболее активное влияние на рынок», — рассуждает господин Коренев. По его словам, сокращение добросовестных МФО спровоцировало сокращение объемов выдачи физлицам вкупе с осторожностью населения, которое зачастую брало микрокредиты для погашения прежних банковских займов. Однако регулирование рынка породило рост теневого сектора, который по объему если не превышает, то максимально приближается к легальному обороту МФО и пользуется активным спросом физлиц. При этом клиенты все больше переходят от потребительского поведения к накопительному, а наиболее закредитованные лица уже не могут кредитоваться, отмечает эксперт. Интерес малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей к микрозаймам Алексей Коренев объясняет возможностью избежать фиксации денежного потока в налоговых органах и быстрым получением средств, тогда как банки дольше одобряют ­кредиты.

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков соглашается, что ограничения для МФО укладываются в рамки подхода ЦБ по «охлаждению» рынка необеспеченного потребительского кредитования и «чистке» микрофинансового рынка от игроков, которые не соответствуют регуляторным требованиям: «Очевидно, что с рынка будут постепенно уходить те микрофинансовые организации, чей риск-менеджмент находится не на должном уровне. Хотя модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет им предоставлять займы высоко рискованным сегментам заемщиков, это совсем не означает, что займы МФО выдаются всем желающим и на любые суммы». В целом эксперты уверены, что говорить о возможном сокращении объемов выдачи микрозаймов населению преждевременно, хотя темпы могут замедлиться: с ростом доходов населения МФО активизируются вновь, полагают аналитики.

Роман Рыскаль