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Hyundai оснастит автомобили системой активного шумоподавления

Компания Hyundai оснастит автомобили системой активного шумоподавления собственной разработки.

Технология Road Noise Active Noise Control (RANC) способна анализировать шумы различных типов в реальном времени и создавать звуковой сигнал в противофазе, подавляя разный тип шумов, включая резонансные, возникающие между шиной и диском. Новая разработка действует быстрее и эффективнее, чем традиционная технология активного шумоподавления (ANC).

При помощи акселерометра RANC рассчитывает вибрацию автомобиля от дороги, а управляющий компьютер анализирует дорожный шум. Увеличенная скорость расчетов и передачи сигнала позволяет звуковому сигнальному процессору (DSP) всего за 2 миллисекунды проанализировать шум и создать инвертированную звуковую волну. Специальный микрофон постоянно оценивает состояние подавления дорожных шумов и передает данные DSP-процессору. RANC быстро анализирует шумы и проводит нужные расчеты для их подавления в зоне водителя, переднего и задних пассажиров по отдельности.

RANC снижает уровень шума в салоне на 3 Дб и позволяет облегчить автомобиль за счет уменьшения использующихся в нем звукоизоляционных компонентов и гасителей. Дебютирует технология на новой модели бренда Genesis.

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