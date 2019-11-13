Объект культурного наследия повредили при сносе аварийных домов в Воткинске

В Воткинске при сносе аварийных многоквартирных домов повредили фундамент и цоколь «Дома Лелялкова, конец XIX в.», который является объектом культурного наследия. Объект вплотную примыкал к одному из зданий, подлежащих сносу, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Ранее договор на выполнение работ по сносу обозначенных домов с юрлицами подписало управление ЖКХ администрации Воткинска. Прокуратура установила, что начальник управления согласовал работы по демонтажу здания, примыкающего к «Дому Лелялкова», при отсутствии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, в том числе оценки воздействия работ на объект. Так, чиновника привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия). Ему назначили штраф в 20 тыс. руб.