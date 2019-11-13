Мечеть в Екатеринбурге начнут демонтировать 18 ноября

Сегодня стало известно о том, что молельный дом «Нур-Усман» на улице Декабристов будет демонтирован с 18 ноября. «15 ноября на старом месте будет проведена крайняя служба. С 18 числа начнется демонтаж временной мечети. Данный вопрос согласован в духовном управлении в Москве»,— пояснил заместитель губернатора Свердловской области Сергей Бидонько. Общий объем помощи мусульманам для переезда составил 22 млн руб.

Напомним, на месте временной мечети «Нур-Усман» планировалось построить соборную мечеть. Строительство было запланировано на 2006 год. Власти зарезервировали земельный участок на берегу реки Исеть под строительство площади мира и согласия трех мировых религий: христианства, иудаизма и ислама. В 2007 году губернатор Свердловской области Эдуард Россель заложил первый камень мечети, но строительство не продолжилось. Рядом с мечетью УГМК планирует возвести ледовую арену. В июле власти договорились о переносе временной мечети «Нур-Усман» на земельный участок на Сортировке (вблизи Таганского ряда) и строительстве там районной мечети вместимостью от 1 до 2 тыс. человек. Изначально переезд планировался до 19 июля, но был отложен.

Подробнее о переезде мечети можно прочитать в материале «Молитву подкрепили словом»

Анастасия Реутова