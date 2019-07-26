Молитву подкрепили пловом

В пятницу в центре Екатеринбурга в здании временной мечети «Нур-Усман» пошел традиционный пятничный намаз, который был совмещен с мероприятием Open Plov. В ходе встречи мусульмане заявили о необходимости строительства соборной мечети в центре Екатеринбурга, а предоставляемые властями альтернативные площадки на окраинах города посчитали ее недостойными. Несмотря на то, что накануне власти заявляли о незаконности массового собрания и грозили задержаниями активистов, мероприятие прошло спокойно.

Прихожане временной мечети «Нур-Усман» в Екатеринбурге провели традиционный пятничный намаз, после чего устроили бесплатное угощение пловом для всех желающих. Мероприятие получило название Open Plov. Верующие вышли на улицу, чтобы попробовать плов и арбузы. Таким образом, мусульмане пытались привлечь внимание к проблеме отсутствия в Екатеринбурге соборной мечети. Ранее городские власти предложили им площадки под строительство на окраинах Екатеринбурга. Но мусульмане настаивают, что мечеть должна располагаться ближе к центру.

Строительство соборной мечети в Екатеринбурге было запланировано на 2006 год. Власти зарезервировали земельный участок на берегу реки Исеть под строительство площади мира и согласия трех мировых религий: христианства, иудаизма и ислама. В 2007 году губернатор Свердловской области Эдуард Россель заложил первый камень мечети, но строительство не продолжилось. Сейчас на этом месте расположена временная мечеть «Нур-Усман». Рядом УГМК планирует возвести ледовую арену для ХК «Автомобилист».

«С правительством Свердловской области мы приняли решение о том, чтобы перенести временную мечеть «Нур-Усман» на Сортировку. Мы встречаемся уже полгода несколько раз в месяц, разговариваем, думаем, как переехать. Правительство оказываем нам содействие. Мы планировали переехать 19 июля, но не успели. Постараемся уложиться в следующие два-три месяца»,— сообщил председатель духовного управления мусульман Свердловской области Артур Мухутдинов.

Как рассказали корреспонденту «Ъ-Урал» прихожане, им не хватает места в «Нур-Усмане». «Для мужчин пятничный намаз обязателен, поэтому их очень много. Места на всех не хватает, приходится молиться на улице. Районная мечеть на Сортировке – это замечательно, но добираться до нее с работы будет почти невозможно. Нужна соборная мечеть в центре, в любом городе она есть»,— поделился своим мнением один из прихожан.

По словам мусульман, митинги и какие-либо акции они проводить не намерены. «Мы не считаем пятничную молитву митингом. В сетях подняли большой скандал по этому поводу»,— пояснил Артур Мухутдинов на мероприятии. Накануне министерство общественной безопасности региона заявило, что планируемое массовое мероприятие незаконно и возможны задержания активистов Open Plov.

По словам прихожан, на мероприятии присутствовало около 1 тыс. человек. Правда, по подсчетам корреспондента “Ъ-Урал”, одномоментно на мероприятии присутствовало не более 200 человек. Рядом с мечетью находилось порядка 10 сотрудников МВД, которые, по их словам, «наблюдали за безопасностью». Никаких столкновений с сотрудниками правоохранительных органов не произошло.

Зинаида Орманж