Выплата ипотеки в Удмуртии сократится на 2 года и 7 месяцев за счет компенсации многодетным семьям

В Удмуртии компенсация многодетным семьям сократит срок выплаты ипотеки на трехкомнатную квартиру на 2 года и 7 месяцев. Об этом сообщает Domofond.ru в своем исследовании. Напомним, что в июле 2019 года президент России подписал Федеральный закон №157-ФЗ, согласно которому многодетные семьи получают право на компенсации части ипотеки в 450 тыс. руб.

В обозначенном исследовании учитывались данные о средней стоимости трехкомнатных квартир в новостройках в 52 регионах страны и доход двух членов семьи, соответствующий средней зарплате в регионе. Предполагается, что на оплату ипотеки многодетная семья готова выделить половину общего дохода, а первоначальный взнос по условиям «семейной ипотеки» составляет 20% от стоимости квартиры, процентная ставка — 6%. Компенсация при этом не входит в 20% первоначального взноса, а добавляется к ним.

Так, средний доход семьи в Удмуртии составляет 65,49 тыс. руб., стоимость трехкомнатной квартиры — 3,65 млн руб. Срок выплаты ипотеки без компенсации составляет 15,5 лет, с компенсацией — 12 лет и 11 месяцев. В итоге срок сократится на 2 года и 7 месяцев.

Согласно данным исследования, срок выплаты ипотеки максимально сократится для многодетных семей Северной Осетии, Ивановской и Ульяновской областей — на 4,5 года, 4 года и 5 месяцев, 4 года и 4 месяца соответственно. Минимально — в Тюменской и Архангельской областях, а также в Красноярском крае — на 9 месяцев, 1 год и 4 месяца, 1 год и 6 месяцев.