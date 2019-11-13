Заключенному в Удмуртии прибавили 19 лет к сроку за призывы к насилию над правоохранителями

Приволжский окружной военный суд назначил 45-летнему заключенному, отбывающему срок в Удмуртии, дополнительные 19 лет за угрозы совершения взрывов и поджогов в отношении сотрудников правоохранительных органов и судебной системы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по республике.

Кроме того, мужчина публично оправдывал идеологию терроризма перед другими осужденными. Так, заключенного осудили по ч.1 ст. 205 (угроза террористического акта) и ч.1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).