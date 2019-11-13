Нижегородская область займет 5 млрд рублей в Московском индустриальном банке

Московский индустриальный банк стал единственным участником и, соответственно, победителем двух аукционов по предоставлению Нижегородской области двух кредитных линий с лимитом каждая в 2,5 млрд руб. сроком на три года. Стоимость каждого контракта составит 599,5 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Комиссия подводит итоги еще двух аналогичных аукционов – для участия в них было подано по две заявки.

Ранее стало известно, что Сбербанк предоставит Нижегородской области 23 кредитных линии с совокупным лимитом 23 млрд руб. Совокупное вознаграждение за пользование средствами составит 759,3 млн руб.

Анастасия Еремина