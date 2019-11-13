Акции Utair растут на фоне согласования плана оздоровления компании

Акции авиакомпании Utair в начале торгов выросли более чем на 10% на фоне вчерашнего заявления главы Сбербанка Германа Грефа о согласовании плана финансового оздоровления компании для предотвращения банкротства, следует из данных Московской биржи. На пике стоимость бумаг увеличилась на 14%, до 8,69 руб.

По состоянию на 11:02 котировки снизились — акции торгуются по 8,35 руб. за бумагу (+9,58%). Накануне акции авиакомпании завершили торги повышением на 15,8%.

Напомним, Сбербанк — один из крупнейших кредиторов Utair — согласовал план оздоровления перевозчика и не собирается банкротить его. Тем временем перевозчик смог выйти в прибыль по итогам девяти месяцев. Как отмечают аналитики, большая часть банкротств авиакомпаний приходится на январь и сентябрь, а Utair уже пережила эти месяцы и даже вышла в прибыль.

Подробнее — в материале “Ъ” «Сбербанк вправляет Utair крылья».