Сбербанк вправляет Utair крылья

Один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair — Сбербанк — согласовал план оздоровления перевозчика и не собирается банкротить его. Тем временем перевозчик смог выйти в прибыль по итогам девяти месяцев. На этом фоне бумаги авиакомпании подорожали на 16%. Как отмечают аналитики, большая часть банкротств авиакомпаний приходится на январь и сентябрь, а Utair уже пережила эти месяцы и даже вышла в прибыль. Нервозность среди пассажиров на фоне новостей о проблемах авиакомпании растет в последний месяц, полагают они, что может негативно сказаться на продажах билетов.

Сбербанк согласовал план финансового оздоровления авиакомпании Utair. «Что касается Utair, у нас нет никаких намерений банкротства. Utair представила план финансового оздоровления, с нами он был согласован»,— сообщил глава Сбербанка Герман Греф (цитата по «Интерфаксу»). «Я понимаю, что кто-то из кредиторов поддавливает — это нормальный процесс»,— добавил он, выразив надежду, что компания со всеми договорится. После заявления господина Грефа акции авиакомпании начали бурно расти в цене и завершили торги повышением на 15,8%, капитализация — 28,2 млрд руб.

Utair в 2015 году получила два синдицированных кредита от 11 банков — Сбербанка, «Траста», банка «Россия», Московского кредитного банка, Юникредит-банка, МТС-банка, Связь-банка и др. Согласно отчетности за второй квартал, Utair должна синдикату почти 15,4 млрд руб. по семилетнему кредиту (с погашением 19 ноября 2022 года) и 23,7 млрд руб.— по 12-летнему кредиту со ставкой 0,01% (с погашением 19 ноября 2027 года). Кроме того, компания должна Сбербанку 17,39 млрд руб. по еще одному семилетнему кредиту с погашением 23 декабря 2022 года. Авиакомпания дважды — в декабре 2018-го и в июне 2019 года — допускала дефолт, не выплатив проценты. По 12-летнему кредиту компания платит. Некоторые банки подали иски о взыскании задолженности, а банк «Русь» — о банкротстве.

В «Трасте», крупнейшем кредиторе Utair в рамках синдиката, “Ъ” заявили, что получили от авиакомпании план оздоровления, но не могут согласиться с его основной идеей — списать большую часть долга.

«У "Траста" есть реалистичный план реструктуризации, который мы обсуждали со всеми кредиторами, авиакомпанией и ее акционерами, но пока не получили положительного ответа»,— добавили там. В ВЭБ.РФ, который получил долги Utair от Связь-банка, сказали “Ъ”, что рассматривают план оздоровления компании.

Utair, согласно опубликованной 12 ноября отчетности по РСБУ, получила прибыль за девять месяцев 1 млрд руб. против убытка в 1,9 млрд руб. годом ранее. Гендиректор перевозчика Андрей Мартиросов, впрочем, отметил, что «компания негативно оценивает перспективы развития отрасли из-за низких темпов роста ВВП, сохраняющихся валютных и топливных рисков».

Директор консалтинговой фирмы Friendly Avia Support Александр Ланецкий говорит, что самые проблемные периоды для авиакомпаний, на которые приходится около 70% банкротств,— сентябрь и январь: перевозки в это время наиболее активны, текущие затраты высоки, при этом билеты продавались заранее. Тот факт, что Utair показала прибыль за период, куда вошли и высокодоходные три летних месяца, и низкодоходные январь, февраль и сентябрь, дает шанс на сохранение такой тенденции по итогам года, полагает он. Господин Ланецкий отмечает: слухи о банкротстве Utair среди пассажиров начали активно распространяться только буквально в последний месяц, это повышает их нервозность и может ударить по доходам компании. Российский рынок готов к остановке Utair, считает он: не будет ни одного города, с которым надолго прервется авиасообщение.

Впрочем, главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов считает, что выигравших от закрытия Utair не будет: «Это не санация рынка, как в случае с "Трансаэро", когда отрасль избавилась от неэффективного игрока. Utair работает на специфических рынках и занимается перевозками из труднодоступных регионов, решая и социальный вопрос». Он называет позитивным сигналом тот факт, что один из крупнейших кредиторов верит в компанию.

Ольга Никитина