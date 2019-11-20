Коучи о деньгах

«Вы уже финансовый трейдер. Вы можете не думать о себе так, но вы работаете, чтобы заработать на пропитание, вы торгуете своим временем за деньги. Честно говоря, это самая плохая сделка, какую только вы можете заключить. Почему? Вы всегда можете получить больше денег, но вы не в состоянии получить больше времени»

(Тони Роббинс)

«В конечном счете вы должны спросить себя: приносят ли вам ваши расходы, крупные и мелкие, то удовольствие, какое они раньше приносили?»

(Тони Роббинс)

«Бедные люди слишком мало ценят себя и свои усилия»

(Деймонд Джон)

«Я научился совершать ошибки, рискуя своими деньгами и на низком уровне, чтобы не совершать крупных ошибок, когда нужно отвечать за деньги или активы партнера»

(Деймонд Джон)

«Помогать другим делать деньги и исполнять их желания — надежный способ добиться того, чтобы и у тебя получалось делать деньги и с большей легкостью исполнять свои мечты»

(Дипак Чопра)

«Деньги — это жизненная энергия, которой мы обмениваемся и которую мы используем после услуг, которые мы предоставили Вселенной»

(Дипак Чопра)

«Деньги и власть сами по себе — это стул на двух ножках. Вы можете на нем какое-то время балансировать, но рано или поздно опрокинетесь»

(Ариана Хаффингтон)

«Чтобы прожить такую жизнь, какую мы действительно хотим и заслуживаем, а не такую жизнь, на которую мы спохватились, нам нужно третье мерило, третий критерий успеха, который выходит за рамки двух привычных мер измерения — денег и власти — и состоит из четырех компонентов: благополучия, мудрости, чуда и дарения»

(Ариана Хаффингтон)

«Командная работа так важна, что практически невозможно достичь вершины своих возможностей или заработать столько денег, сколько вам хочется, не будучи очень способным в ней»

(Брайан Трейси)

«Суть денег в том, что вы можете иметь их столько, сколько захотите, и заработать их честно, если вы будете создавать прибавочную стоимость другим людям. Делать то, что для этих людей ценно, важно, помогать им достигать результатов, к которым они стремятся, и они будут вам за это платить»

(Брайан Трейси)