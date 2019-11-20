Коучинг в цифрах

Международная федерация коучинга (International Coach Federation) — крупнейшая мировая организация профессиональных коучей, которая по состоянию на май 2019 года объединила 36 848 членов в 145 странах мира.

26 345 человек в 119 странах являются обладателями сертификатов ICF: у 15 383 человек есть сертификат Associate Certified Coach (АСС, ассоциированный сертифицированный коуч), у 9888 человек — сертификат Professional Certified Coach (PCC, профессиональный сертифицированный коуч) и 1074 человека обладают высшим сертификатом — Master Certified Coach (MCC, сертифицированный мастер-коуч). По последним опубликованным данным российского отделения ICF, в 15 регионах нашей страны активно практикуют свыше 350 сертифицированных коучей, по данным ICF на май 2019 года, членами федерации являются 413 россиян. Обладателей сертификата MCC в России всего девять.

Чуть больше половины практикующих коучей старше 50 лет. Средний возраст коуча — 50–54 года. 67% коучей — женщины. Ежегодный членский взнос ICF составляет $245.

По данным ICF, примерно каждый третий практикующий коуч в мире не состоит в ICF. Для России это соотношение неактуально. Число членов ICF в нашей стране, по разным оценкам, в 2,5–10 раз меньше общего числа коучей. Дело в том, что в России действует несколько школ коучинга, не аккредитованных на международном уровне, а также большое число коучей работает без какого-либо сертификата вообще.