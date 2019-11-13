Руководитель Удмуртского УФАС: ГУПы и МУПы препятствуют развитию конкуренции

Руководитель УФАС России по Удмуртии Евгений Капсудин заявил, что во многих потенциально конкурентных сферах республики частный бизнес отсутствует или недостаточен, а ГУПы и МУПы препятствуют развитию конкуренции. Об этом господин Капсудин сказал на рабочей встрече со спикером госсовета региона Алексеем Прасоловым, сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

«ГУПы и МУПы препятствуют развитию конкуренции, поскольку существуют барьеры создания и деятельности на конкурентных рынках частных предприятий, которые при наличии на таковом рынке унитарных предприятий автоматически попадают в неравные условия, ввиду чего акцентировал внимание на необходимость поддержки законопроекта со стороны органов законодательной и исполнительной власти региона»,— отметил Евгений Капсудин.