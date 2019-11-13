Донской губернатор назвал транспортную реформу в Ростове неудачным экспериментом

На встрече членов правительства и депутатов Ростовской области с жителями Ростова по вопросам реализации наказов избирателей губернатор региона Василий Голубев охарактеризовал прошлогоднюю транспортную реформу в городе как неудачный эксперимент. Об этом сообщает Donnews.

«Вот многие называют то, что делалось какое-то время назад транспортной реформой. Я не считаю это реформой, это было неудачный эксперимент. Почему? Потому что транспортная реформа не может охватывать только автобусы. Она должна затронуть все виды общественного транспорта, которые есть в городе, чтобы они были соединены между собой, дополняли друг друга, а не дублировали на отдельных участках»,— передает издание слова господина Голубева.

Так, к середине 2020 года в городе должны завершиться предпроектные работы по созданию легкого метро. Это позволить начать создавать проект, а затем выходить на финансирование. Но строительство метро не способно решить проблему общественно транспорта в Ростове, пока не будет разработан комплексный план всей городской транспортной инфраструктуры.

Дарья Голякова