Производство скота и птицы на убой в Удмуртии за 9 месяцев 2019 года выросло на 5,7%

За 9 месяцев 2019 года в Удмуртии произвели 107,7 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе. Это на 5,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на главу Александра Бречалова, который провел рабочую встречу с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым.

Также в ходе встречи было отмечено, что за обозначенный период в Удмуртии на 5,2% выросло производство молока — оно составило 637,5 тыс. тонн. Урожайность зерновых, несмотря на введенный в регионе режим ЧС, также выросла — на 11 ноября она составила 24,5 ц/га против 18,8 ц/га в прошлом году. Кроме того, республика полностью обеспечена по ряду продукции собственным производством — это картофель, молоко и мясо.