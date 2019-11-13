В 2020 году предприниматели Удмуртии посетят с бизнес-миссией Германию и Францию

Предприниматели из Удмуртии в 2020 году посетят Германию, Францию и ОАЭ с бизнес-миссиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Александра Бречалова.

«Это Объединенные Арабские Эмираты, это Беларусь, это Шанхай и Пекин — осенью, Алма-Аты и Бишкек, Мюнхен, Франция и еще Баку в планах. Это то, на что уже сформирован запрос от предпринимателей. Это то, что утверждено на следующий год с моим участием. Это не процессная вещь, это не знакомство, посмотреть, что происходит в стране, это конкретные форумные экспозиционные площадки, которые мы выбираем под запросы нашего бизнеса»,— отметил господин Бречалов. Глава Удмуртии добавил, что есть возможность организовать и другие поездки, если у предпринимателей сформируется на них запрос.