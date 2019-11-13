Петербуржцев пригласили к обсуждению будущего арт-парка «Тучков буян»

В Петербурге подведены итоги голосования по выбору проекта для будущего арт-парка «Тучков буян», который разместится вдоль проспекта Добролюбова, где ранее намеревались построить Судебный квартал. 13, 15 и 19 ноября состоятся общественные обсуждения, на которых все жители города смогут высказать свои пожелания о строительстве зоны отдыха. Они пройдут в пространстве «АртМуза» на 13-й линии В.О, д. 70-72.

Напомним, в онлайн-голосовании, объявленном на сайте Смольного, приняли участие более 7 тыс. человек. 88% жителей города выступили за обустройство в новом парке главного городского газона, 84% — за размещение на его территории зимнего катка, 77% — за новый ботанический сад, 75% — за строительство открытой сцены и фонтанов.

Подробнее о том, как менялись планы по обустройству этой территории — в материале «Ъ» «Судебный квартал ждет приговора».