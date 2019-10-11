Петербуржцы хотят видеть на территории будущего арт-парка каток, газон, фонтаны и ботанический сад

Подведены итоги голосования на тематическую наполненность будущего арт – парка на проспекте Добролюбова. Свои голоса на сайте парка отдали более 7 тыс. человек.

Самыми популярными вариантами стали главный городской газон (88% голосов), каток (84% голосов) ботанический сад (77%) фонтаны – шутихи ( 77%). Популярными вариантами также стали городской пляж, детский городок, ресторанная улица, музей ветра, город мастеров. Меньше всего, 17% голосов, собрал вариант военно-патриотической экспозиции.

Кроме того, подведены итоги добровольного анкетирования в проекте «Наш город, наш парк, наш выбор», которое проводилось во время выборов 8 сентября. В нем приняли участие 380,56 тыс. петербуржцев. Наиболее популярными ответами стали детский городок, зимний каток, ботанический сад, газон и фонтаны.

Напомним, что ранее голосованием было определено название будущей зеленой зоны — «Тучков буян». За этот вариант названия проголосовали 27% от принявших участие в опросе. Всего свои голоса отдали 24,8 тыс. человек. Топонимическая комиссия этот вариант названия парка поддержала.

Решение о строительстве нового арт-парка вместо Судебного квартала в районе проспекта Добролюбова было поддержано президентом РФ Владимиром Путиным во время его визита в Петербург в апреле этого года.

Подробнее о том, как менялись планы по обустройству этой территории — в материале «Ъ» «Судебный квартал ждет приговора».