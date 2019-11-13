Экс-глава «Мостовика» Олег Шишов признан банкротом

Арбитражный суд Омской области ввел в отношении бывшего генерального директора НПО «Мостовик» Олега Шишова процедуру реализации имущества. Заявление о введении процедуры банкротства в отношении господина Шишова в июле этого года подала ФНС по Советскому округу Омска из-за долга в 477 млн руб.

Налоговая служба, как следует из материалов дела, просила о введении процедуры реструктуризации долгов. В то же время представитель должника в суде пояснял, что «доход должника составляет около 66 тыс. руб. в месяц, в том числе 26 тыс. руб. пенсия, тогда как суммарный долг составляет более 40 млрд руб.». По его данным, введение процедуры реструктуризации нецелесообразно «с учетом наличия непогашенной судимости».

В отношении господина Шишова было возбуждено несколько уголовных дел. В 2018 году, как писал “Ъ”, Олег Шишов стал фигурантом уголовного дела о налоговых махинациях. По версии УФНС, в 2014 году с сотрудников «Мостовика» был удержан НДФЛ в размере 256,2 млн руб., однако в госказну эти деньги не поступили. В 2017 году Олег Шишов был условно досрочно освобожден из колонии общего режима. Он отбыл более половины назначенного ему четырехлетнего срока.

О том, как экс-главу «Мостовика» подозревали в налоговых махинациях, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Олегу Шишову нашли еще дело»

Оксана Павлова