РБК: Десять крупнейших компаний России накопили 3,4 трлн рублей

Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года, составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.

Топ-10 компаний выглядит так:

Сбербанк — 2,3 трлн руб., Газпромбанк — 1 трлн руб., банк ВТБ — 929,3 млрд руб., «Газпром» — 849,4 млрд руб., «Роснефть» — 832 млрд руб., ЛУКОЙЛ — 429,7 млрд руб., Альфа-банк — 297,8 млрд руб., «Сургутнефтегаз» — 260,3 млрд руб., «Газпром нефть» — 247,6 млрд руб., «Почта России» — 203,5 млрд руб.

В двадцатку организаций, накопивших больше всего денежных средств и эквивалентов, также попали Московский фонд реновации, Объединенная авиастроительная корпорация, Московский метрополитен, РЖД, «Транснефть», «Норильский никель».