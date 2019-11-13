РБК: Десять крупнейших компаний России накопили 3,4 трлн рублей

Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года, составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.
Топ-10 компаний выглядит так:
В двадцатку организаций, накопивших больше всего денежных средств и эквивалентов, также попали Московский фонд реновации, Объединенная авиастроительная корпорация, Московский метрополитен, РЖД, «Транснефть», «Норильский никель».
Издание анализировало строку «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода». Для публичных компаний использовалась их консолидированная отчетность по МСФО. Для остальных компаний использовались данные из отчетности по РСБУ.
просмотров: 134593
просмотров: 123914
просмотров: 118456
просмотров: 105045
просмотров: 83260