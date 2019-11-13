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РБК: Десять крупнейших компаний России накопили 3,4 трлн рублей

Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года, составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.

Топ-10 компаний выглядит так:

  1. Сбербанк — 2,3 трлн руб.,
  2. Газпромбанк — 1 трлн руб.,
  3. банк ВТБ — 929,3 млрд руб.,
  4. «Газпром» — 849,4 млрд руб.,
  5. «Роснефть» — 832 млрд руб.,
  6. ЛУКОЙЛ — 429,7 млрд руб.,
  7. Альфа-банк — 297,8 млрд руб.,
  8. «Сургутнефтегаз» — 260,3 млрд руб.,
  9. «Газпром нефть» — 247,6 млрд руб.,
  10. «Почта России» — 203,5 млрд руб.

В двадцатку организаций, накопивших больше всего денежных средств и эквивалентов, также попали Московский фонд реновации, Объединенная авиастроительная корпорация, Московский метрополитен, РЖД, «Транснефть», «Норильский никель».

Издание анализировало строку «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода». Для публичных компаний использовалась их консолидированная отчетность по МСФО. Для остальных компаний использовались данные из отчетности по РСБУ.

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