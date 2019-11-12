Владислав Синица отправился по этапу на кассацию “Ъ” ознакомился с жалобой на пятилетний приговор за твит с призывом к насилию по отношению к детям силовиков

Адвокат блогера Владислава Синицы Денис Тихонов подал кассационную жалобу на пятилетний приговор своему подзащитному за твит, содержавший призыв к насилию по отношению к детям сотрудников силовых структур. Эксперты, опрошенные “Ъ”, разделились: одни считают, что, с учетом недавней судебной реформы есть шансы на пересмотр приговора, другие на положительный исход дела не надеются. Адвокат Тихонов сообщил, что сейчас господин Синица находится на этапе в Ярославле, а отбывать наказание, вероятно, будет под Костромой.

Денис Тихонов подал кассационную жалобу на решения московских судов о пятилетнем приговоре блогеру Владиславу Синице. Напомним, блогер был задержан 3 августа по подозрению в призыве к расправе над детьми росгвардейцев. 31 июля он под псевдонимом Макс Стеклов ответил на вопрос одного из пользователей «Твиттера», что можно было бы предпринять с помощью интернета против сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в задержаниях граждан на несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля.

Из сообщения господина Синицы следует, что пользователи могли бы изучать геолокацию детей силовиков, похищать их, а затем отправить родителями по почте «snuff-видео» (видео с демонстрацией реального процесса убийства).

3 сентября Пресненский районный суд признал блогера виновным по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) и приговорил к пяти годам колонии общего режима. 4 октября Мосгорсуд оставил это решение в силе.

Кассационная жалоба подана в судебную коллегию по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции 12 ноября и имеется в распоряжении “Ъ”. В жалобе адвокат Тихонов утверждает, что суды первой и второй инстанции проигнорировали ряд существенных фактов — в том числе нестыковки в показаниях двух свидетелей обвинения. Протокол осмотра телефона своего клиента Денис Тихонов тоже считает недопустимым, поскольку имеются доказательства того, что им пользовались уже после официального изъятия. Психолого-лингвистическую экспертизу со стороны обвинения проводили учитель математики и переводчик, при этом, результаты экспертизы проведенной по заказу защиты профессиональным психологом, судом были проигнорированы. Господин Тихонов требует отменить решения Московского городского и Пресненского судов и вернуть дело на новое рассмотрение.

Случаи удовлетворения кассаций в современной практике «бывают», но «хотелось бы, чтобы это происходило чаще», сказал “Ъ” партнер адвокатского бюро «Павел Хлюстов и партнеры» Алексей Гуров. По его словам, после реформы новые кассационные суды проработали только около месяца, однако пока их подход не сильно отличается от работы президиума Мосгорсуда. Глава юридической службы «Апология протеста» Алексей Глухов «не помнит», чтобы кассационные жалобы приводили к успешному пересмотру «политических дел» в Москве и «больших надежд» не испытывает. Управляющий партнер адвокатского бюро «ЗКС» Дмитрий Саушкин сказал “Ъ”, что шансы есть: «Опыт различных судебных реформ показывает, что первое время система более внимательно рассматривает жалобы». Юрист считает, что исход кассации зависит от того, какое решение по делу Владислава Синицы примет администрация президента, однако источники “Ъ”, близкие к администрации, подчеркивают, что это вне ее компетенции, и категорически отрицают какое-либо давление на суд.

«Сейчас Синица находится на этапе в Ярославле,— сообщил адвокат Денис Тихонов.— По данным управления ФСИН по Костромской области, он будет отбывать наказание в одной из колоний под Костромой».

Владимир Хейфец