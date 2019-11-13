Итальянский долг выставили на аукцион

На торги выставлены права требования ООО «Армавирский электрометаллургический завод» к итальянской компании STG Group Spa. Сумма дебиторской задолженности составляет €16,2 млн, начальная цена лота — 582,5 млн руб. Долг образовался из-за неисполнения итальянской фирмой контрактных обязательств перед кубанским предприятием по поставке и монтажу оборудования. Обе компании признаны несостоятельными. По расчетам экспертов, с учетом того, что задолженность подтверждена решением Миланского суда и в иностранном бизнесе развита система страхования долга, покупатель сможет заработать полмиллиарда рублей, если купит лот по начальной цене.

Конкурсный управляющий ООО «Армавирский электрометаллургический завод» Эрик Лейлиян выставил на торги права требования должника к STG Group Spa (Милан, Италия). Общая сумма долга итальянского предприятия перед кубанским заводом составляет 1,1 млрд руб. (€16,2 млн). Задолженность подтверждена решением Миланского суда по делу о банкротстве STG Group Spa. Начальная цена лота, реализуемого на электронной площадке «Фабрикант», составляет 582,5 млн руб. «Компания не исполнила обязательства по контрактам перед армавирским заводом, хотя денежные средства для поставки и монтажа оборудования были перечислены в полном объеме в 2013 году. Проблема в том, что STG Group Spa у себя в Италии также является банкротом. Ситуация очень сложная, у армавирского завода свыше 2,5 млрд руб. долгов, имущество удалось реализовать по крайне низкой цене, мероприятия эти длились очень долго, и в настоящее время долги погашены только перед УФНС»,— сказал господин Лейлиян.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «АЭМЗ» зарегистрировано в 2011 году, основной вид деятельности — производство чугуна, стали и ферросплавов, владелец — «Мантомо холдингс лимитед» (Кипр). Убытки в 2015 году составили 698 млн руб.

Армавирский электрометаллургический завод начало строить в августе 2006 года ОАО «Корпорация "Индустриальный Союз Донбасса"», и несколько лет строительство практически не велось из-за недостатка средств. В 2013 году у проекта сменился инвестор, им стал «Мантомо холдингс лимитед» (Кипр). Стоимость проекта им оценивалась в 9,7 млрд руб. Из-за начавшегося в 2014 году кризиса АЭМЗ оказался в числе компаний, испытывающих наиболее серьезные трудности в связи с закредитованностью. Завод не был запущен в эксплуатацию.

Процедура наблюдения в отношении ООО «Армавирский электрометаллургический завод» была введена в ноябре 2015 года. В августе 2016-го общество было признано банкротом, начались конкурсные процедуры. Среди кредиторов охранное предприятие «Беркут», ООО «ТЭСК», ООО «Магнитогорский институт по проектированию металлургических заводов», ОАО «Кубанская энергосбытовая компания», а также администрация Армавира. Кроме того, арбитражный суд рассматривал 14 исков к АЭМЗ проектировщиков и застройщиков. Основным кредитором является ООО «ИСК Девелопмент Групп».

В марте этого года имущественный комплекс ООО «Армавирский электрометаллургический завод» был выставлен на публичные торги по начальной цене 248,4 млн руб. Затем цена была снижена до 124,2 млн руб. В итоге имущество было продано за 24,8 млн руб.

STG Group Spa — итальянская компания, которая специализировалась на проектировании и изготовлении оборудования для металлургических заводов. STG Group Spa работала на рынке СНГ свыше 10 лет. За это время компания изготовила и построила несколько комплектных мини-металлургических заводов, проводила реконструкцию и поставку сталеплавильного и прокатного оборудования.

По словам аналитика управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александра Осина, так как задолженность подтверждена решением Миланского суда по делу банкротства STG Group Spa, а до банкротства компания пользовалась хорошей репутацией на рынке и, наконец, в иностранном бизнесе достаточно сильно развита система страхования долга, то при покупке покупатель может рассчитывать на дисконт, покрывающий его затраты по взысканию и обеспечивающий прибыль не менее 0,5 млрд руб. в случае, если лот удастся приобрести по минимальной цене.

Елена Рыжкова