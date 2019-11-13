В «Талион» пришли за долгами

Банк «Санкт-Петербург» просит арбитраж взыскать с АО «Талион» и ЗАО «Елисеев Палас Отель» 5,5 млрд рублей долга и пытается обратить взыскание на заложенное по кредиту имущество. Эти компании занимались расширением гостиницы «Талион Империал Отель» на Невском проспекте, но запрет работы казино внутри отеля затруднил возврат инвестиций в проект. Сейчас гостиница продается на Avito за 21 млрд рублей, но аналитики считают установленную цену сильно завышенной.

Банк «Санкт-Петербург» подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти иски на 5,5 млрд рублей к АО «Талион» и его «дочке» ЗАО «Елисеев Палас Отель», следует из данных картотеки арбитражных дел. Кроме того, кредитная организация направила заявления об обращении взыскания на заложенное имущество с АО «Талион», ООО «Талио-Принцепс» и ООО «Конфэктор» (залогодатели по кредиту). Заявления были зарегистрированы в начале ноября, но пока не приняты к рассмотрению. Как сообщал “Ъ”, в залоге под ипотечные кредиты банка «Санкт-Петербург» с 2011 года находятся семь нежилых помещений отеля «Талион Империал» (площадью 14 тыс. кв. м) и половина земельного участка (см. “Ъ” от 07.05.2013).

В кредитной организации “Ъ” пояснили, что компания «Талион» выступила поручителем по кредитам ЗАО «Елисеев Палас Отель», предоставленным в 2010 году. По словам представителя «Санкт-Петербурга», обязательства по кредитному соглашению не были исполнены, и банк решил осуществить судебное взыскание. Как уточнили в кредитной организации, сумма требований включает основную сумму долга, проценты и комиссии. В «Талионе» не ответили на запрос “Ъ”.

«Талион» и «Елисеев Палас Отель» владеют тремя зданиями — на Невском проспекте, Большой Морской улице и набережной Мойки — и занимались их реконструкцией, следует из информации на сайте компании. Комплекс исторических зданий XVIII-XIX веков площадью 24 тыс. кв. м включает бывший дворец полицмейстера города Николая Чичерина с двумя пристроенными к нему домами на участке, принадлежавшем позже семье купцов Елисеевых. Основная часть площадей приходится на пятизвездочный «Талион Империал» на 89 номеров, а остальные помещения используются под головной офис группы. Отель открылся после реконструкции в 2003 году, после чего в здании еще проводились работы. Помимо гостиничного бизнеса группа компаний «Талион» развивает деревообрабатывающие производства в Тверской области (ООО «СТОД»), занимается девелопментом, юридическим консалтингом, управлением недвижимостью и ресторанами. Выручка «Талиона» за 2018 год составила 4,7 млрд рублей, чистый убыток — 1,1 млрд рублей, «Елисеев Палас Отеля» — 187,9 млн и 222 млн рублей соответственно. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», основным владельцем АО «Талион» напрямую и через ООО «Талио-Принцепс» и ООО «Конфэктор» является предприниматель Александр Ебралидзе. Ранее он также владел Констанс-банком (в 2016 году лишился лицензии) и планировал построить в промзоне Каменка мусороперерабатывающий завод, но затем проект был отменен. Предприниматель известен тем, что в 2009 году намеревался баллотироваться на пост президента Грузии.

С 2011 года «Талион» начал поиск покупателей на свою недвижимость. Тогда комплекс зданий, включающий отель, выставлялся на торги Российского аукционного дома за 12 млрд рублей. В 2018 году на сервисе объявлений Avito объекты предлагали приобрести за 20,8 млрд рублей, затем СМИ сообщали, что собственник снизил их стоимость до 12 млрд рублей. На Avito здания сейчас продаются за 21 млрд рублей. Отель «Талион Империал» известен тем, что до запрета игорного бизнеса здесь располагалось одно из крупнейших в городе казино. Владельцы гостиницы признавали, что после запрета у них возникли сложности с возвратом инвестиций в реконструкцию. Объем вложений в переустройство объекта оценивался примерно в €500 млн. После продажи недвижимости компания намерена сосредоточиться на производстве и продаже деревообрабатывающей продукции.

По словам источника “Ъ” на банковском рынке, кредиторы «Талиона» в лице ВЭБа и Сбербанка уже пытались реализовать гостиницу по частям, но желающих ее приобрести не нашлось. Инвесторам был интересен только единый комплекс, но цена за него была нереалистичной, учитывая, что у объекта невысокая полезная площадь, указывает он.

Сегодняшняя стоимость объекта по рыночным меркам завышена, уверена директор департамента финансовых рынков и инвестиций Colliers International Анна Сигалова. «История и уникальность объекта, большой объем инвестиций на этапе его реконструкции могут объяснить запрашиваемую цену с точки зрения продавца, но не оправдать вложения с точки зрения инвестора. Реализовать экономически успешный проект на этой площади с учетом обозначенной суммы не получится»,— считает она. По оценке генерального директора Knight Frank St Petersburg Николая Пашкова, комплекс получится продать за 100-150 тыс. рублей за кв. м (сейчас он выставлен на Avito за 875 тыс. рублей за «квадрат».— “Ъ”). «Объект очень специфический, но его нельзя назвать неуспешным, просто тот объем кредита, который на нем висит, в силу ряда обстоятельств существенно выше его рыночной стоимости. Именно поэтому он и не продается»,— уверен господин Пашков.

По данным госпожи Сигаловой, доля пятизвездочных гостиниц в объеме номерного фонда Петербурга составляет 14%. Сегодня в городе работает 24 отеля этой категории. За девять месяцев 2019 года в гостиницах всех сегментов наблюдается увеличение заполняемости, добавляет руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Яна Уханова. «Сегмент "люкс" и верхний предел высокого продемонстрировали рост загрузки на 5% и 8% соответственно — до 59-62% в фактическом выражении»,— отмечает она.

Константин Куркин, Ольга Кантемирова