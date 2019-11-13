Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты

Как стало известно “Ъ”, Басманный суд арестовал по ходатайству следователей СКР одного из бывших руководителей рухнувшего четыре года назад Русского строительного банка (Русстройбанк) Максима Белякова. Он обвиняется в пособничестве в хищении 400 млн руб. средств кредитной организации бывшим предправления банка Андреем Струковым, который скрылся за границей и находится в международном розыске. Вместе с господином Беляковым в СИЗО был отправлен бизнесмен Захар Котов, через структуры которого, как считает следствие, выводились деньги. Не исключено, что вскоре фигурантам дела могут быть предъявлены новые обвинения, в том числе в хищении в составе оргпреступного сообщества средств банка, который остался должен кредиторам почти 30 млрд руб.

С ходатайствами об арестах Максима Белякова и Захара Котова в Басманный суд обратились следователи ГСУ СКР, которые еще с 2016 года расследуют уголовное дело о масштабных хищениях в Русстройбанке. Под разными названиями кредитное учреждение существовало еще с 1995 года, а лицензию у него ЦБ отнял в декабре 2015 года за неисполнение обязательств перед кредиторами и проведение сомнительных транзитных операций. Надо отметить, что банк, который остался должен кредиторам около 28,5 млрд руб., был отчасти «семейным»: предправления являлся Андрей Струков, а крупными акционерами — его родители Петр и Роза Струковы. Последняя, кстати, в свое время работала в Центробанке. Интересно, что первым в правоохранительные органы за месяц до отзыва лицензии обратился сам предправления банка, написав заявление о хищении в одной из операционных касс Русстройбанка почти 293 млн руб. Впрочем, в возбуждении уголовного дела было отказано, хотя проверка, по некоторым данным, по настоянию прокуратуры продолжается до сих пор.

Позже представители АСВ как правопреемника банка обратились с заявлением в ФСБ, МВД и СКР о фактах хищений средств и покушения на это. После проведенной проверки ГСУ СКР возбудило дело о хищении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Его первым фигурантом стал господин Струков, который, как посчитали следователи, похитил совместно с «неустановленными лицами» порядка 400 млн руб. Русстройбанка, выведя их с помощью различных коммерческих структур, в том числе подставных. С банкира взяли подписку о невыезде, но он не стал дожидаться развития событий, срочно уехав за границу. По некоторым данным, сейчас он проживает в США вместе со своей гражданской женой, бывшей моделью Ольгой Сорокиной, и двумя детьми. Ему заочно предъявили обвинение, арестовали и объявили в международный розыск по линии Интерпола.

Максим Беляков, по некоторым данным, также являлся сотрудником ЦБ, откуда и пришел на работу в Русстройбанк, став заместителем Андрея Струкова. Как стало известно “Ъ”, долгое время он был свидетелем, исправно являясь по всем вызовам следователя. Однако несколько дней назад 39-летний мужчина был задержан, отправлен в ИВС, а оттуда — в суд. Ему инкриминировали пособничество Андрею Струкову в хищении средств (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). При избрании меры пресечения выяснилось, что после краха банка господин Беляков работает советником гендиректора АНО Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы». Защита просила судью Юлию Сафину не отправлять Максима Белякова в СИЗО, ограничившись запретом определенных действий или домашним арестом, ссылаясь на наличие у него маленьких детей и положительные характеристики. Впрочем, на решение это не повлияло. В тот же день судья Сафина арестовала и еще одного предполагаемого сообщника экс-главы Русстройбанка, бизнесмена Захара Котова. Сейчас он является заместителем гендиректора компании «Промсервистрейд», но в свое время являлся руководителем фирмы «Стройинвестхолдинг». По версии следствия, это одна из аффилированных с руководством Русстройбанка компаний, через которую в 2012–2015 годах похищались деньги кредитного учреждения.

Адвокат господина Белякова Борис Федосимов подтвердил “Ъ” арест своего подзащитного, отметив, что он вину не признает. От дальнейших комментариев защитник воздержался, сославшись на данную им подписку о неразглашении данных предварительного следствия, а также на отсутствие согласия своего доверителя. Между тем источники “Ъ” в силовых структурах отметили, что в дальнейшем может расшириться как круг обвиняемых, так и список статей УК по делу о хищениях в Русстройбанке. Они отметили, что по заявлению АСВ ГСУ СКР также возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при выдаче кредитов юрлицу, а в дальнейшем могут быть предъявлены обвинения в неправомерных действиях при банкротстве (ст. 195 УК РФ), преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ), причинении имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и даже создании оргпреступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ). Кстати, в Арбитражный суд Москвы еще в прошлом году был подан иск о взыскании с бывших руководителей и акционеров Русстройбанка 10 млрд руб. ущерба, но решение по нему пока не вынесено.

Надо также отметить, что претензии к Андрею Струкову есть также и у ростовских следователей в связи с крахом Южного торгового банка, совладельцем которого он являлся. Банк разорился еще в 2009 году, оставшись должным порядка 700 млн руб. Большую часть денег вкладчикам вернули, но обнаружились и махинации.

Сергей Сергеев