«Я умею вышивать “крестиком”, но не занимаюсь этим постоянно»

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вчера провела ежегодную итоговую пресс-конференцию. Организаторы впервые, как сообщали СМИ, собирали и согласовывали вопросы заранее, не допустив до мероприятия некоторых журналистов. Возможно, чтобы избежать провокаций, ведь последний месяц госпоже Комаровой пророчили досрочную отставку. Вопрос об этом ей так и не задали, зато спросили, готова ли она остаться на третий срок и правду ли о ней пишут в «Википедии».



Пресс-конференция Натальи Комаровой продолжалась три часа. По данным Центра «Открытый регион», заявки на аккредитацию подали 50 СМИ. Некоторые журналисты накануне жаловались на то, что организаторы требовали заранее согласовать вопросы, а ряду СМИ без объяснения причин отказали в участии в пресс-конференции.

Вопросы журналистов в основном касались назревших проблем региона. Например, неоднократно поднималась тема долгостроев в муниципалитетах. За ситуацию со школой в поселке Хулимсунт (Березовский район), которую должны были сдать в 2016 году, губернатор извинилась три раза. «Я извиняюсь за необязательность местных властей, которые являются заказчиками строительства школы. Сейчас глава района работает с банком и подрядчиками по сопровождению проекта»,— сказала госпожа Комарова. Спросили с губернатора и за дефицит медработников, из-за чего жители небольших городов вынуждены ездить в более крупные. «Это нормально — возить родственников туда, где созданы лучшие технологии и работают хорошие специалисты. Для этого и создавались медкластеры в Сургуте и Нижневартовске. В каждом учреждении организовать высокий уровень услуг объективно нельзя, главное, чтобы люди в итоге получали помощь, чтобы их направляли к врачам»,— полагает госпожа Комарова.

Прозвучал вопрос и о строительстве железной дороги до Ханты-Мансийска. По ее словам, власти обсуждают этот вопрос с руководством СвЖД, но в ближайшие пять лет дорогу точно не построят. «Объект включен в стратегические документы по развитию железнодорожной инфраструктуры РФ. На перспективу в 10 лет дорога заложена. Для нашего региона с большой площадью, расстояниями между поселениями проект необходим по жизненным показаниям»,— уточнила госпожа Комарова.

Вспомнили журналисты и том, что в сентябре 2020 года истекает второй срок полномочий Натальи Комаровой. На вопрос о дальнейших планах госпожа Комарова ответила, что готова остаться еще на один срок. «Если на данный момент принимать решение, то да, я останусь. С каким настроением? С рабочим, конечно, я ведь работать остаюсь!» — сообщила она.

Не обошлось и без личных вопросов. Губернатора спросили, правду ли о ней в «Википедии» пишут, что она воспитывает двух котов и вышивает крестиком. Оказалось, что кот у нее один, второго отдали в другую семью.

«Я действительно умею вышивать “крестиком”, но не занимаюсь этим постоянно. Я больше предпочитаю общаться с семьей, читать, а также бегать по утрам. Правда, рабочие встречи и командировки накладывают отпечаток на график, из-за этого я ценю свободные секунды еще больше»,— рассказала госпожа Комарова.

Политологи позитивно восприняли выступление госпожи Комаровой и ее желание пойти на третий срок. «У Натальи Комаровой налажено сотрудничество с депутатами, она выстроила хорошие отношения с крупным бизнесом, общественностью, муниципальными главами. Конечно, решение будут принимать в Москве, однако, если там будут учитывать мнение округа, то ее шансы на пост — высоки»,— считает политолог Сергей Мошкин. Он не исключил, что между Натальей Комаровой и властями уже есть договоренности по продлению срока, иначе бы она не делала такое заявление. Однако в политической карьере госпожи Комаровой в Москве он сомневается. Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов также отметил, что у госпожи Комаровой позитивная репутация в округе, однако ее окончательную судьбу определят власти Москвы: «Нельзя с уверенностью сказать, что ей предложат этот пост. Хотя в целом при ней ситуация в округе стабильная, у нее нет ни с кем конфликтов».

Дарья Соколова