Недвижимость ФК «Кубань» оценили в 356,4 млн рублей

ООО «Региональный консалтинговый центр» провел оценку рыночной стоимости недвижимого имущества НАО ФК «Кубань». Согласно отчету оценщиков, недвижимость бывшего футбольного клуба может принести в его конкурсную массу 356,4 млн руб. Документ опубликован в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Речь, в частности, идет о бытовом комплексе организации (123,8 кв. м), электрощитовой (5,2 кв. м), складе (35,6 кв. м), навесе (128,8 кв. м), футбольном поле (8,8 тыс. кв. м), футбольном поле (7,5 тыс. кв. м), футбольном поле (4 тыс. кв. м), футбольном поле (11 тыс. кв. м), футбольнoм поле (8,26 тыс. кв. м) с трибуной на 90 посадочных мест, земельном участке (26,8 тыс. кв. м) и земельном участке (18,8 тыс. кв. м). Объекты недвижимости находятся в Прикубанском округе Краснодара по улице Талалихина, 69.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, конкурсный управляющий НАО ФК «Кубань» Евгений Слушкин летом этого года сообщил о проведенной инвентаризации двух товарных знаков футбольного клуба. Один из них оценили в 29 тыс. руб., второй – в 23,3 тыс. руб. (вместе – 52,3 тыс. руб.).

Дмитрий Михеенко