Товарные знаки ФК «Кубань» оценили в 52,3 тысячи рублей

Конкурсный управляющий НАО ФК «Кубань» Евгений Слушкин сообщил о проведенной инвентаризации имущества клуба. В частности, была дана оценка двум товарным знакам ФК «Кубань». Один из них оценен в 29 тыс. руб., второй – в 23,3 тыс. руб. (вместе – 52,3 тыс. руб.). Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в середине июля этого года новый гендиректор ФК «Урожай» Станислав Лысенко сообщил, что у команды есть шанс вернуть старое название «Кубань» 20 июня следующего года. ФК «Урожай» был создан в июне 2018 года на базе банкротящегося ФК «Кубань», новую команду собирали в кратчайшие сроки. По итогам прошлого сезона клуб занял второе место в дивизионе «Юг» ПФЛ. Станислав Лысенко сменил на посту гендиректора Дмитрия Градиленко, которого в июне дисквалифицировали за попытку подкупа игроков ФК «Черноморец».

Дмитрий Михеенко