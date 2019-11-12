Нижний Новгород к Новому году украсит компания из Санкт-Петербурга за 10,5 млн рублей

Победителем аукциона по праздничному украшению Нижнего Новгорода к Новому 2020 году и Рождеству новогодними елями и иллюминацией стало ООО «Композиция» (Санкт-Петербург). Стоимость заключенного контракта составила 10,5 млн руб. Изначально на это выделили 14,1 млн руб.

Напомним, подрядчику предстоит к 15 декабря установить купленную в прошлом году новогоднюю ель на площади Минина, развесить пластиковые шары, светящиеся фигуры оленей и снеговиков и остальные украшения. После праздников компания также должна будет вернуть городу прежний вид.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Композиция» было зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2012 году с уставным капиталом в 12 тыс. руб. Основной вид деятельности – строительство зданий. В текущем году компания получала муниципальные контракты по организации и проведению экскурсий, по уходу за газоном, благоустройству территории, а также по поставке новогодних украшений преимущественно на территории Санкт-Петербурга и области. Гендиректор компании – Владимир Жданюк, собственник – Ирина Зеневич. По итогам 2018 года при выручке в 76,4 млн руб. прибыль компании составила 11,7 млн руб.

Анастасия Еремина