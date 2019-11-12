В Москве представили фарфоровый сервиз от Михаила Шемякина

В столичной Галерее современного фарфора состоялась презентация новой коллекции Михаила Шемякина, знаменитого художника и скульптора, созданная специально к 275-летию Императорского фарфорового завода. В центре лимитированной коллекции — столовый сервиз «Крысята-воришки» на 24 персоны. Роспись по фарфору, в том числе вручную с использованием золота, выполнена в лучших традициях «гофманианы», сюжета, который Шемякин в своем творчестве развивает на протяжении многих лет. Кроме того, были представлены новые скульптуры, созданные по мотивам эскизов маэстро к балету «Коппелия» Лео Делиба и обновленные по «Щелкунчику» Петра Ильича Чайковского.

Михаил Шемякин

В 2001 году в Мариинском театре Михаил Шемякин поставил свою версию балета «Щелкунчик», а в 2005-м году — новый балет по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Волшебный орех». В 2010 году в Литовском национальном театре оперы и балета представили его версию балета Делиба «Коппелия». С Императорским фарфоровым заводом Михаил Шемякин сотрудничает с 2004 года.

Сервиз «Крысята-воришки» станет доступен в канун Нового года, чьим покровителем, согласно восточному календарю, станет Крыса.