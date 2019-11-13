Появилась вакцина от лихорадки Эбола Она уже используется в Демократической Республике Конго

Более 20 лет исследований понадобилось, чтобы в мире появилась официально одобренная вакцина против вируса Эбола.

Европейская комиссия выдала разрешение на продажу Ervebo — прививки от лихорадки Эбола производства Merck. Это произошло менее чем через месяц после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало ее к применению. Вакцина уже используется в Демократической Республике Конго — из сострадания к населению, гибнущему от лихорадки Эбола; можно считать это также аналогом клинического испытания.

«Разрешение на продажу Ervebo, выданное Европейской комиссией,— результат беспрецедентного сотрудничества, которым должен гордиться весь мир,— заявил Кен Фрейзер, гендиректор Merck.— Это историческое событие века и свидетельство силы науки, инноваций и государственно-частного партнерства». Merck намерена сотрудничать с Управлением по контролю качества продуктов и медикаментов США и регулирующими органами африканских стран, чтобы поскорее лицензировать вакцину и там, сказал Фрейзер. Merck также будет работать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) над преквалификацией вакцин — ВОЗ тестирует вакцины и процедуры, связанные с вакцинированием, чтобы гарантировать их безопасность и эффективность. Развивающиеся страны часто используют данные ВОЗ как руководство к действию при лицензировании очередного препарата.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус заявил, что преквалификация вакцины производства Merck пойдет быстро, вероятно в ближайшие дни. «Это отличная новость, ситуация с профилактикой лихорадки Эбола изменится, мы сможем защитить уязвимых»,— заявил Гебрейсус.

Европейская комиссия считала одним из своих приоритетов скорейшее появление вакцины от вируса Эбола, после того как гибельная вспышка болезни в Западной Африке в 2014–2016 годах унесла жизни более 11 тыс. человек. Это самая значительная эпидемия в истории человечества, но к ней по охвату приближается новая эпидемия, полыхающая в Центральной и Восточной Африке.

Управление по контролю качества продуктов и медикаментов должно вынести решение об Evrebo до марта 2020 года, но представитель управления предупредил, что одобрение может появиться существенно раньше.

Вакцина, которая защищает от вируса Эбола, разработана в Канадской национальной микробиологической лаборатории при финансировании Управления по биомедицинским исследованиям и разработкам правительства США.

Анатолий Кривов